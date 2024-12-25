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20:33, 25 декабря 2024Путешествия

Подтвердилось российское гражданство 11-летней пассажирки упавшего в Казахстане самолета

Львова-Белова: российское гражданство 11-летней пассажирки AZAL подтвердилось
Мария Борисова
Мария Борисова
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Пострадавшая в упавшем в Казахстане самолете AZAL (Azerbaijan Airlines) 11-летняя девочка оказалась россиянкой. Ее гражданство подтвердила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, юная пассажирка находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При этом состояние ее матери оценивается как крайне тяжелое. «Мы связались с папой и родственниками — при необходимости обязательно поможем», — заверила Львова-Белова.

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Она поблагодарила всех, кто помогал пострадавшим при крушении, за оперативную работу. «Соболезную родным и близким погибших! Молимся вместе с вами», — заключила омбудсмен.

Самолет Embraer азербайджанских авиалиний упал в Актау во время рейса из Баку в Грозный 25 декабря. По последним данным, в результате авиакатастрофы не выжили 38 человек, в их числе семеро россиян.

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