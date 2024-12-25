Популярная российская актриса восхитила фанатов видео в нижнем белье

Популярная российская актриса Галина Боб показала видео в нижнем белье и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда сериала «Деффчонки» разместила ролик, на котором предстала в черном комплекте, состоящем из топа на тонких бретелях и трусов. Помимо этого, артистка надела туфли на каблуках. Она продемонстрировала стройное тело с рельефным животом. «Когда простых человеческих слов "мне нечего надеть" он не понимает», — иронично подписала Боб.

Подписчики, в свою очередь, оценили фигуру знаменитости в комментариях под постом. «Фигура роскошная», «Просто бомба», «И эта девочка родила троих детей. Обалдеть просто», «Какие мышцы. Залюбуешься», «Нужно почаще демонстрировать такую красоту», «Как хорошо что вам нечего надеть», — написали они.

Ранее в декабре звезда сериала «Физрук» снялась в прозрачном наряде в откровенной позе. Российская актриса театра и кино Анастасия Панина предстала перед камерой в фотостудии в белом кружевном наряде, состоящем из брюк и кофты.