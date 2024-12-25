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13:40, 25 декабря 2024Экономика

Продажи одного вида автомобилей в России взлетели

«Автостат»: продажи электромобилей с пробегом в ноябре выросли на 46 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

По итогам ноября 2024 года суммарные объемы продаж электромобилей с пробегом в России выросли почти в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 1168 единиц. О резком росте реализации этого вида машин в РФ сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Отмечается, что в годовом выражении прирост составил 46 процентов. Наибольшей популярностью у россиян в последний месяц осени пользовались подержанные электромобили от японского бренда Nissan (493 единицы). На втором месте по этому показателю оказался американский производитель Tesla (158 штук), а тройку лидеров замкнул китайский Zeekr (147). В целом на долю этих трех марок пришлось около 70 процентов сделок на вторичном рынке РФ в ноябре.

Что касается самой популярной модели, то ею остался Nissan Leaf с результатом 482 реализованные единицы. Вторую строчку с большим отставанием занял Zeekr 001 (91 штука), а третью — Tesla Model 3 (72). В топ-5 также вошли российский Evolute i-PRO (68) и еще одна Tesla — Model Y (37). В целом за первые одиннадцать месяцев реализация подержанных электромобилей в России увеличилась на 11 процентов год к году и составила 10,8 тысячи единиц.

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Несмотря на рост спроса на электромобили, эксперт агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что этот вид машин в России по-прежнему уступает по популярности гибридам. В таких авто одновременно используется двигатель внутреннего сгорания и электромотор. По итогам января-сентября 2024 года продажи подобных автомобилей в России выросли в шесть раз.

Относительно невысокий уровень востребованности электрокаров в РФ Удалов объяснил в том числе недоверием граждан к эффективности таких транспортных средств в условиях холодного климата. В качестве другого фактора основатель Troytest Андрей Трой назвал неразвитость необходимой инфраструктуры в большинстве российских регионов за исключением крупнейших городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

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