Россия заявила претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских

Захарова: РФ заявила претензии странам Прибалтики по антирусской дискриминации

Россия заявила претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за антирусской дискриминации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников», — рассказала она.

По словам дипломата, странам Прибалтики уже заявлены досудебные претензии в связи с грубым попранием прав русских вопреки международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации, принятой в 1965 году.

Ранее стало известно, что Сейм Литвы запретил гражданам с паспортами России и Белоруссии проходить службу в армии. Кроме того, запрет также коснется людей с гражданством Китая.