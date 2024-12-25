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23:34, 25 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о сильной вспышке на Солнце

В РАН рассказали о высоком риске сильной вспышки на Солнце
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: remotevfx.com / Shutterstock / Fotodom

За прошедшие сутки выросла вероятность крупных вспышек на Солнце. Об этом сказано на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Резко повысились вероятности формирования на Солнце крупных вспышек X класса. Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца», — сказано в материале.

Ученые проинформировали, что порог уровня X может быть преодолен уже сегодня, 25 декабря.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что во второй половине среды, 25 декабря, а также в четверг, 26 декабря, на Земле возможно возникновение магнитных бурь.

8 декабря стало известно, что на Солнце произошли две сильнейшие вспышки за день. Исследователи отметили, что продолжительность второй составила 13 минут.

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