Россиянка описала особенности жизни в Турции фразой «у нас такое трудно представить»

Российская путешественница побывала в Стамбуле и описала некоторые местные особенности жизни фразой «у нас такое трудно представить». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание автор публикации, — пакеты с хлебом, развешанные рядом с кафе, продуктовыми лавками или возле мечетей. Этот турецкий обычай называется askıda ekmek («подвешенный хлеб»). Когда покупатели в пекарне и магазине оставляют небольшую сумму сверх приобретенного товара, продавцы собирают эти деньги, а потом вывешивают в дверях пакеты со свежим хлебом для нуждающихся. В других пакетах лежит вчерашний хлеб — есть такой не принято, а выбрасывать — грех. Уборщики скармливают его чайкам и бездомным собакам.

Россиянку также удивили продавцы симитов с лотками на голове. «Если торговля не идет, симитчи водружает свой лоток на голову и отправляется на поиски покупателей в другое место», — пояснила она.

Кроме того, путешественница рассказала о «старьевщиках» с деревянными тележками, которые колесят по стамбульским дворам и скупают за копейки старые или ненужные вещи. Ее также поразили подземные мусорные баки, общественные туалеты на каждом шагу и мужчины с перевязанными головами.

«Все эти товарищи, разгуливающие по Стамбулу с повязками на голове, на самом деле — жертвы красоты, проходящие реабилитацию после операции. В Турции технология пересадки волос поставлена на поток, и цены намного ниже, чем где-либо в мире, так что работы у местных пластических хирургов очень много — мужчины приезжают сюда за новой шевелюрой со всех концов света», — добавила автор.

Ранее другая российская путешественница побывала в Стамбуле и пожаловалась на инфляцию. «Цены продолжают лететь в космос», — такой фразой описала она впечатления от поездки.

