Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:43, 25 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные ликвидировали пункт дислокации сотрудников СБУ

ВС России ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Также они нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожено 119 беспилотников самолетного типа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет. По его словам, Москва не испытывает иллюзий по этому поводу. Дипломат отметил, что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      На Западе обвинили Зеленского в краже у союзников миллионов долларов

      Вера Брежнева показала видео в откровенном наряде

      Российские военные ликвидировали пункт дислокации сотрудников СБУ

      Новое правительство Сирии выставило счет Ирану

      Центробанк отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

      Захарова выразила надежду на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям

      Лавров примет участие в акции «Елка желаний»

      Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

      Женщина узнала о 60 любовницах мужа и заставила его заплатить 230 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше