ВС России ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ

Российские военные ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Также они нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожено 119 беспилотников самолетного типа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет. По его словам, Москва не испытывает иллюзий по этому поводу. Дипломат отметил, что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.