Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 25 декабря 2024Россия

Российским учителям начнут платить за успехи учеников

Чернышенко: учителя будут получать вознаграждение за успехи своих учеников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российским преподавателям начнут платить за успехи своих учеников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что учителя будут получать денежное вознаграждение за выдающиеся результаты учеников. По словам Чернышенко, этот вопрос сейчас прорабатывается с Федеральной налоговой службой. «Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат», — подчеркнул он.

Вице-премьер указал, что данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года, текст которой будет представлен в администрацию главы государства в марте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна

      Российским учителям начнут платить за успехи учеников

      Родители нежелательно пребывающих в России детей-иностранцев получат аналогичный статус

      Пашинян объяснил свое отсутствие на неформальном саммите СНГ

      Мужчина проснулся и обнаружил жуткую картину в собственном доме

      Ввоз товаров в Россию по параллельному импорту упал на миллиард долларов

      ВС России начали бои за село Нескучное в ДНР

      Россиянка описала рынок в США фразой «стоит поучиться у Запада»

      В ДНР рассказали о бойцах ВСУ в подземельях Часова Яра

      Мужчин предупредили об особо опасных для пениса секс-игрушках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше