Российским учителям начнут платить за успехи учеников

Чернышенко: учителя будут получать вознаграждение за успехи своих учеников

Российским преподавателям начнут платить за успехи своих учеников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что учителя будут получать денежное вознаграждение за выдающиеся результаты учеников. По словам Чернышенко, этот вопрос сейчас прорабатывается с Федеральной налоговой службой. «Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат», — подчеркнул он.

Вице-премьер указал, что данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года, текст которой будет представлен в администрацию главы государства в марте.