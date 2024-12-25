Российскому региону предрекли похолодание до минус 55 под Новый год

Замглавы УГМС Якутии Маршалик: в выходные в регионе похолодает до минус 55

Под Новый год — в субботу и воскресенье 28 и 29 декабря — в отдельных районах Якутии похолодает до минус 55. Похолодание в регионе предрекла замглавы Якутского Управления гидрометеорологической службы, начальник Гидрометцентра Татьяна Маршалик, ее слова приводит ЯСИА.

Как рассказала Маршалик, такая температура ожидается в выходные в Оймяконском районе Якутии, а позже похолодание придет и в остальные части республики.

«До 28 декабря в Якутске температура воздуха будет постепенно понижаться на 2-3 градуса. Ожидаем температуру воздуха в пределах -37 — -39 градусов», — рассказала синоптик.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд предсказал россиянам аномальный Новый год. По его словам, показатели термометров под Новый год будут на 10-12 градусов отличаться от нормы.