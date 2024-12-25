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17:41, 25 декабря 2024Спорт

Украинский тренер «Зенита» сделал заявление на фоне лишения титулов на родине

Анатолий Тимощук: футбол не должен подвергаться политическим манипуляциям
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем сайте опубликовал заявление тренера петербургского «Зенита» и бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука, которого хотят лишить титулов на родине.

По мнению специалиста, футбол и спорт в целом не должны подвергаться политическим манипуляциям. «Для меня главным критерием всегда было честное и добросовестное выполнение своих обязанностей перед болельщиками, командой и клубом. Это, на мой взгляд, самое важное, когда мы говорим о футбольной репутации», — заявил Тимощук.

18 ноября CAS удовлетворил апелляционный иск Тимощука. Украинцу вернули титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера».

В марте 2022-го Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрали титулы. Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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