Узбекский футболист ЦСКА объяснил незнание русского языка до перехода в клуб

Файзуллаев: до перехода в ЦСКА не знал русский, так как в Сырдарье его не учат

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана по футболу Аббосбек Файзуллаев объяснил незнание русского языка до перехода в российскую команду. Его слова приводит Sport24.

Игрок рассказал, что родился в Сырдарье, где в школах не изучают русский язык и все жители говорят только на узбекском. При этом по ходу карьеры Файзуллаев оказался в академии ташкентского «Пахтакора», где тренер разговаривал только на русском языке. «Первое время вообще не понимал, что он говорит. Я просто повторял то, что делали пацаны», — отметил футболист.

Полузащитник добавил, что нормально выучил русский язык только после переезда в Москву. «Даже интервью могу уже давать на вашем языке», — отметил Файзуллаев.

21-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.