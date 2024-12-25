В ФФККР рассказали о невероятном интересе к российскому фигурному катанию за границей

Сихарулидзе: за границей интерес к фигурному катанию в России невероятный

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал об интересе к этому виду спорта со стороны болельщиков, находящихся за границей. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению функционера, он невероятный. «В прошлом году в целом российское фигурное катание посмотрели около 200 миллионов человек в разных странах мира. То есть фигурное катание, которое проходит здесь, в России, очень интересует наших зарубежных зрителей», — заявил Сихарулидзе.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.