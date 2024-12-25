Захарова: избиение солдата ВСУ показывает необходимость проведения СВО

Избиение солдата в 211-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает необходимость проведения специальной военной операции (СВО). Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат прокомментировала случай с избиением и привязыванием к деревянному кресту солдата, служившего в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. «Все это как набатом бьет о необходимости проведения специальной военной операции», — заявила Захарова.

Она также добавила, что подобные инциденты и факты насильственной мобилизации населения Украины свидетельствуют о «гнилой сущности» киевского режима.

16 декабря стало известно о массовых избиениях в 211-й бригаде ВСУ. Один из военнослужащих рассказал как его регулярно избивали и привязали к кресту. Также в подразделении регулярно избивали других военнослужащих и вымогали деньги.