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15:44, 25 декабря 2024Бывший СССР

В МИД назвали одну причину необходимости проведения СВО

Захарова: избиение солдата ВСУ показывает необходимость проведения СВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Роман Наумов/ URA.RU / ТАСС

Избиение солдата в 211-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает необходимость проведения специальной военной операции (СВО). Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат прокомментировала случай с избиением и привязыванием к деревянному кресту солдата, служившего в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. «Все это как набатом бьет о необходимости проведения специальной военной операции», — заявила Захарова.

Она также добавила, что подобные инциденты и факты насильственной мобилизации населения Украины свидетельствуют о «гнилой сущности» киевского режима.

16 декабря стало известно о массовых избиениях в 211-й бригаде ВСУ. Один из военнослужащих рассказал как его регулярно избивали и привязали к кресту. Также в подразделении регулярно избивали других военнослужащих и вымогали деньги.

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