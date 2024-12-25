Захарова: Украина не способна самостоятельно создать ядерное оружие

Украина не способна самостоятельно создать ядерное оружие за несколько недель. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Самостоятельно Киев не может создать ядерное оружие за несколько недель», — сказала она. Захарова также посоветовала украинским властям разобраться с отопительным сезоном, а не браться за создание такого вооружения.

По ее словам, Украина сможет сделать ядерное оружие только при получении компонентов извне. Официальный представитель МИД подчеркнула, что подобные заявление Киева показывают его сущность.

В октябре неназванный украинский чиновник заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного арсенала. Как он утверждал, на создание первой ядерной бомбы может понадобиться несколько недель.