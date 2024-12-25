Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 25 декабря 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали заявления Украины о способности создать ядерное оружие

Захарова: Украина не способна самостоятельно создать ядерное оружие
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Украина не способна самостоятельно создать ядерное оружие за несколько недель. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Самостоятельно Киев не может создать ядерное оружие за несколько недель», — сказала она. Захарова также посоветовала украинским властям разобраться с отопительным сезоном, а не браться за создание такого вооружения.

По ее словам, Украина сможет сделать ядерное оружие только при получении компонентов извне. Официальный представитель МИД подчеркнула, что подобные заявление Киева показывают его сущность.

В октябре неназванный украинский чиновник заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного арсенала. Как он утверждал, на создание первой ядерной бомбы может понадобиться несколько недель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет

      В Госдуме прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане фразой «второй малайзийский боинг»

      Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях против ВС России

      Россия почти утроила поставки в Китай одного вида продукции

      Индия утратила статус главного покупателя российской нефти

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Военблогеры увидели на фюзеляже летевшего в Чечню самолета признаки подрыва ЗРК

      В МИД назвали хамским высказывание Зеленского о Фицо

      Захарова ответила на обещания Трампа положить конец «хаосу» на Ближнем Востоке

      В российском городе осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше