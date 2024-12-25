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23:47, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

В сети завирусился ролик про Деда Мороза на Украине

Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал в Telegram миллион просмотров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: Telegram-канал / RT на русском

Видеоролик про Деда Мороза на Украине, размещенный в Telegram-канале «RT на русском», набрал миллион просмотров.

Опубликовали его почти сутки назад. Постом поделились более 8,6 тысячи раз.

«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит "самостийный" Святий Миколай. Ну что ж, он и приходит», — говорится в публикации.

Ранее «Би-би-си» подчеркнуло, что Украине удалось перестать обращаться к советскому новогоднему образу Деда Мороза.

25 декабря в Ирбите Свердловской области памятники нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Так, памятник Ленину облачили в одеяния Деда Мороза, а памятник Екатерине II — в Снегурочку.

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