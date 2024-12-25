В Верховной Раде рассказали о «приятных новостях» для Зеленского от США

Дмитрук: слова Келлога об Украине стали плохой новостью для Зеленского

Заявление назначенного избранным американским президентом Дональдом Трампом спецпосланник США по Украине Кита Келлога о конфликте стало плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Для Зеленского это конечно "приятные новости"», — сыронизировал он.

Таким образом Дмитрук отреагировал на слова Келлога о том, что Минские соглашения «с треском провалились», поэтому Дональд Трамп не допустит повторения этой ситуации. Келлог также заявил, что новый глава Белого дома хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир.

До этого спецпредставитель избранного президента США отказался озвучивать детали плана по урегулированию конфликта на Украине, указав на то, что у Трампа имеются свои мысли на этот счет и он раскроет их сам, когда для этого придет время.