Врач предупредил об опасности популярного средства для борьбы с опьянением

Терапевт Попов: растительное масло в сочетании с алкоголем опасно для ЖКТ

Растительное масло в сочетании с алкоголем может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, предупредил терапевт Алексей Попов. На опасность популярного средства для борьбы с опьянением он указал в беседе с aif.ru

По его словам, рекомендация выпить перед принятием алкоголя немного растительного масла связана с тем, что жирные продукты действительно могут замедлить всасывание этанола. Однако если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, после подобной попытки борьбы с опьянением он может попасть в больницу с панкреатитом или холециститом, предупредил Попов.

Чтобы снизить риски опьянения и развития проблем с ЖКТ, Попов порекомендовал знать меру и выпивать понемногу, небольшими глотками. Врач также призвал не забывать пить воду, которая позволит выводить токсины и обеспечит текучесть крови. В то же время он предостерег от употребления газированных напитков, которые, наоборот, усиливают всасывание алкоголя.

Перед принятием алкоголя врач посоветовал плотно поесть, чтобы крепкие напитки смешивались с пищей и всасывались медленнее. Кроме того, пища не пропустит алкоголь дальше в тонкий кишечник, где всасывается большая его часть.

Ранее кардиолог, терапевт Валентина Байдина оценила влияние «голодных марафонов» на самочувствие. Врач считает, что их нельзя назвать универсальным способом оздоровления организма.