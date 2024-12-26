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14:56, 26 декабря 2024Спорт

Авербух за год нарушил ПДД 409 раз

Хореограф Илья Авербух за 2024 год 409 раз нарушил ПДД
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Авербух

Илья Авербух. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Хореограф Илья Авербух за 2024 год 409 раз нарушил правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «Постньюс», составивший рейтинг спортсменов-нарушителей.

Второе место заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, на счету которой 210 штрафов. Третьим стал гимнаст Никита Нагорный, за год получивший 202 штрафа.

Ранее «Постньюс» сообщил, что на Porsche Macan 2020 года выпуска Загитовой числится 175 штрафов, на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она 197 раз нарушила ПДД. Отмечалось, что фигуристка оплатила все штрафы.

Авербух в паре с Ириной Лобачевой становился серебряным призером Олимпийских игр-2000, чемпионом мира, а также чемпионом Европы. После окончания спортивной карьеры он стал продюсером собственных ледовых шоу и хореографом.

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