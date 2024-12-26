Экс-дипломат Джатрас: Запад не способен предложить РФ урегулирование на Украине

Запад не способен предложить России реальное урегулирование конфликта на Украине. Западная политика направлена на сохранение собственного доминирования в Европе и подготовку к новому противостоянию, рассказал отставной американский дипломат Джим Джатрас, пишет РИА Новости.

«Шансы на улучшение отношений все еще есть. Но посмотрите, что происходит. Трамп не стал президентом, чтобы управлять ликвидацией Американской империи. Он хочет избежать поражения на Украине. Его цель — заморозить конфликт», — при этом считает эксперт.

Как подчеркнул экс-дипломат, Штаты стремятся избежать полного краха Украины. Он бы стал катастрофой для НАТО, добавил он. Дело в том, что США «хотят атаковать Иран, затем перейти к конфликту с Китаем», заявил Джатрас. При этом дальнейшее развитие событий зависит от позиции России, резюмировал эксперт.

Накануне журнал Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и Евросоюз могут захотеть предоставить Украине такой формат гарантий безопасности и военной поддержки, который будет похож со статьей устава НАТО о коллективной обороне, но не будет включать вступление страны в альянс.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, выразил мнение, что если Соединенные Штаты Америки прекратят поставки помощи Украине, то она сможет продержаться всего несколько дней. Эксперт также упомянул о нелепых высказываниях властей США о скорой победе Киева.

