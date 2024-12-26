Лавров посоветовал Украине провести выборы президента

Лавров: Украине следует провести выборы президента

Украине следует провести выборы, если она хочет легитимного президента. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.

По словам дипломата, легитимность властей в Киеве должна быть подтверждена в соответствии с Конституцией Украины. «Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», — заявил глава МИД.

Лавров отметил, что президент России Владимир Путин назвал на прямой линии в декабре легитимными Верховную Раду Украины и ее председателя Руслана Стефанчука согласно конституции страны.

В ходе интервью СМИ Лавров также обозначил одно условие будущих договоренностей по Украине. По словам дипломата, там должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.