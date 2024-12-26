Медведь выскочил из кустов и набросился на мужчину

OrissaPost: в Индии медведь набросился на мужчину в лесу

В Индии медведь покалечил мужчину, который шел по лесу. Об этом сообщает OrissaPost.

Нападение произошло в воскресенье, 22 декабря, недалеко от деревни Хинджирида, округ Ангул в штате Одиша. Пострадавший Кишор Чандра Прадхан отправился в лес, где на него набросился выскочивший из кустов медведь.

Прадхану удалось отбиться, однако он получил тяжелую травму головы и руки. Его обнаружили родственники и доставили в окружную больницу.

В данный момент жители Хинджириды добиваются, чтобы власти выплатили денежную компенсацию Прадхану за нападение зверя.

Ранее сообщалось, что в США подстреленный охотником медведь упал с дерева и придавил другого охотника. Спасти мужчину врачам не удалось.