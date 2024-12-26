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14:21, 26 декабря 2024Экономика

Мировые цены на нефть достигли максимума с 18 декабря

Биржевые цены на нефть Brent превысили отметку в 74 доллара впервые с 18 декабря
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

В ходе торгов в четверг стоимость фьючерсных контрактов на мартовские поставки эталонной североморской марки нефти Brent превысили отметку в 74 доллара за баррель впервые с 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 12:50 по московскому времени стоимость сырья находились на отметке в 74,01 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составлял 0,58 процента.

К 13:05 котировки незначительно снизились и опустились до 74 долларов (плюс 0,57 процента). В это же время стоимость фьючерсных контрактов по февральские поставки американского сорта West Texas Intermediate (WTI) демонстрировали прирост в 0,63 процента и увеличивались до 70,54 доллара за баррель.

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Ранее в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировали падение мирового спроса на нефть в 2024 году на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Эксперты полагают, что среднее ежедневное потребление сырья в завершающемся году составит 103,82 миллиона баррелей. Нынешнему же росту котировок, по мнению экспертов, способствует в том числе сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В начале декабря опрошенные агентством Reuters аналитики допустили, что слишком быстрое внедрение электромобилей в Китае станет шоком для экспортеров нефти. На протяжении последних лет КНР была основным драйвером роста мирового спроса на этот вид сырья. Однако с учетом нынешней динамики эксперты полагают, что пиковый спрос на нефть в Китае может быть зафиксирован уже в 2025 году. Этот фактор, по их мнению, нужно будет учитывать при составлении будущих прогнозов мировых цен на сырье.

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