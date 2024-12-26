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20:08, 26 декабря 2024Наука и техника

Модернизированная военная техника России заинтересовала заказчиков

Мантуров: за рубежом интересуются модернизированной с учетом СВО техникой России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Иностранные заказчики активно интересуются российской военной техникой, которую модернизируют с учетом опыта ее применения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, элементы техники, требующие модернизации и доработки, оперативно улучшают непосредственно на производстве. Мантуров подчеркнул, что это существенно влияет на характеристики изделий.

«Это также формирует запрос, помимо наших основных заказчиков Министерства обороны, от других целевых ведомств, запросы и со стороны наших зарубежных партнеров. Сложно скрыть то, что происходит на [передовой] линии СВО, поскольку все это видно, слышно, об этом говорят. И коллеги этим интересуются и заинтересованы в нашей технике», — сказал первый вице-премьер.

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