Модернизированная военная техника России заинтересовала заказчиков

Мантуров: за рубежом интересуются модернизированной с учетом СВО техникой России

Иностранные заказчики активно интересуются российской военной техникой, которую модернизируют с учетом опыта ее применения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, элементы техники, требующие модернизации и доработки, оперативно улучшают непосредственно на производстве. Мантуров подчеркнул, что это существенно влияет на характеристики изделий.

«Это также формирует запрос, помимо наших основных заказчиков Министерства обороны, от других целевых ведомств, запросы и со стороны наших зарубежных партнеров. Сложно скрыть то, что происходит на [передовой] линии СВО, поскольку все это видно, слышно, об этом говорят. И коллеги этим интересуются и заинтересованы в нашей технике», — сказал первый вице-премьер.

В ноябре гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что российский подавитель роя беспилотных летательных аппаратов РБ-504П-Э захотели купить более десяти стран.