Найдена причина задымления на территории Кремля в Казани

Сотрудники оперативных служб Казани ликвидировали задымление в кафе на территории городского Кремля. В происшествии никто не пострадал, звявили в пресс-службе главы Татарстана, передает ТАСС.
До этого в мессенджерах распространилось видео, запечатлевшее дым, поднимающийся возле стен Кремля. Также передавалась информация о прибывших на место шести пожарных машин с сотрудниками МЧС, а также полицейских, посетителей попросили покинуть территорию.
«Произошло задымление в корпусе, где располагается кафе. Все службы оперативно сработали и устранили его, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе главы Татарстана.
Утром 25 декабря власти Казани ограничивали работу городского аэропорта для обеспечения безопасности полетов. По данным Shot, это было связано с угрозой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.