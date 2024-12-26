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05:37, 26 декабря 2024Россия

Найдена причина задымления на территории Кремля в Казани

Пресс-служба главы Татарстана: задымление в кафе в казанском Кремле устранено
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сотрудники оперативных служб Казани ликвидировали задымление в кафе на территории городского Кремля. В происшествии никто не пострадал, звявили в пресс-службе главы Татарстана, передает ТАСС.

До этого в мессенджерах распространилось видео, запечатлевшее дым, поднимающийся возле стен Кремля. Также передавалась информация о прибывших на место шести пожарных машин с сотрудниками МЧС, а также полицейских, посетителей попросили покинуть территорию.

«Произошло задымление в корпусе, где располагается кафе. Все службы оперативно сработали и устранили его, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе главы Татарстана.

Утром 25 декабря власти Казани ограничивали работу городского аэропорта для обеспечения безопасности полетов. По данным Shot, это было связано с угрозой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

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