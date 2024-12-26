Назван срок возвращения Валиевой на лед

Фигуристка Камила Валиева сможет вернуться к тренировкам 25 октября 2025 года

Российская фигуристка Камила Валиева сможет вернуться на лед 25 октября 2025 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Она заявила, что спортсменка сможет централизованно тренироваться за два месяца до окончания дисквалификации за допинг. Логинова подчеркнула, что Валиева сможет готовиться в группе.

Ранее олимпийский чемпион Максим Маринин усомнился в том, что Валиева сможет вернуться после окончания дисквалификации за допинг. По его мнению, в России очень высокая конкуренция.

Валиева была подвергнута санкциям за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине. Сборная России при участии Валиевой выиграла эти соревнования, однако позже ее лишили золота, присудив бронзу.