Главу Минобороны Молдавии Носатого уличили в знании русского языка

Sputnik: глава Минобороны Молдавии, убеждавший в незнании русского, владеет им

Глава Министерства обороны Молдавии Анатолий Носатый, убеждавший всех в непонимании вопроса на русском, на самом деле владеет языком. Об этом сообщает издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Об этом свидетельствуют данные сайта оборонного ведомства Молдавии. Там указано, что Носатый, помимо родного языка, говорит на английском, французском и русском», — пишет издание.

Отмечается, что ранее Носатый, в ответ на вопрос оппозиции о возможном конфликте с Россией, заданный на русском языке, попросил перевести его на румынский.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии всерьез рассматривают возможность силового захвата Молдавской государственной районной электростанции в Приднестровье.