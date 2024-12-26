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04:26, 26 декабря 2024Мир

Премьер Японии поговорил с Зеленским

Премьер-министр Японии Исиба провел телефонный разговор с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сигэру Исиба

Сигэру Исиба. Фото: Issei Kato / Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский МИД.

Отмечается, что Исиба подтвердил позицию Японии, которая заключается в том, чтобы «быть вместе с Украиной». Он заявил, что страна последовательно и решительно продвигает помощь Киеву и антироссийские санкции.

Также политик заявил, что Япония и далее хочет сотрудничать с Украиной для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира. Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность за помощь Украине и дал объяснения по поводу ситуации на фронте.

Ранее Зеленский встретился в Париже с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Во время их разговора Нехаммер заявил о готовности Вены стать площадкой для мирных переговоров России и Украины.

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