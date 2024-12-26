Российский сенатор рассказал о возможном решении Макрона насчет своего президентства

Пушков: Макрон может досрочно покинуть пост президента

Французский президент Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно. С таким предположением выступил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Макрон, у которого дела внутри страны идут столь неважно, что он может стать первым президентом современной Франции, которому придется досрочно покинуть пост президента», — описал возможный сценарий развития событий Пушков.

Сенатор считает, что премьер-министр Франции Франсуа Байру тоже может вскоре уйти в отставку, так как «формирует новое правительство из старых дискредитированных кадров».

23 декабря Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны. Также стало известно, что Жан-Ноэль Барро останется во главе МИД, а Минобороны страны продолжит управлять Себастьен Лекорню. МВД сохранили за Брюно Ретайо.

В свою очередь, глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен допустила досрочные выборы президента Франции из-за слабого положения Эммануэля Макрона.

В начале декабря французские СМИ написали, что Франсуа Байру угрожал лишить фракцию действующего главы страны Эммануэля Макрона поддержки в парламенте, если бы политик не назначил его на текущую должность.

