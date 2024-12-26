Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 26 декабря 2024Мир

Российский сенатор рассказал о возможном решении Макрона насчет своего президентства

Пушков: Макрон может досрочно покинуть пост президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно. С таким предположением выступил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Макрон, у которого дела внутри страны идут столь неважно, что он может стать первым президентом современной Франции, которому придется досрочно покинуть пост президента», — описал возможный сценарий развития событий Пушков.

Сенатор считает, что премьер-министр Франции Франсуа Байру тоже может вскоре уйти в отставку, так как «формирует новое правительство из старых дискредитированных кадров».

23 декабря Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны. Также стало известно, что Жан-Ноэль Барро останется во главе МИД, а Минобороны страны продолжит управлять Себастьен Лекорню. МВД сохранили за Брюно Ретайо.

В свою очередь, глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен допустила досрочные выборы президента Франции из-за слабого положения Эммануэля Макрона.

В начале декабря французские СМИ написали, что Франсуа Байру угрожал лишить фракцию действующего главы страны Эммануэля Макрона поддержки в парламенте, если бы политик не назначил его на текущую должность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      Капитан первого ранга высказался о взрывах на судне Ursa Major

      В Госдуме предложили защитить бойцов СВО от увольнения

      Трамп раскрыл личность будущего посла США в Панаме

      ВСУ получили подствольные дробовики для борьбы с БПЛА

      В репортаже из зоны СВО замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа

      Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в Мозамбике

      Жители России смогут увидеть «Черную» Луну

      Российский сенатор рассказал о возможном решении Макрона насчет своего президентства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше