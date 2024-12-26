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16:06, 26 декабря 2024Экономика

Стали известны объемы добытого в России золота

АКРА: в 2024 году добыча золота в России дойдет до 328 тонн
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам 2024 года добыча золота в России вырастет на два процента в годовом выражении, или до 328 тонн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное агентством АКРА.

Отмечается, что объем добычи этого драгоценного металла за последние годы в РФ не сильно изменился за последние несколько лет. С 2019 года речь идет о стабильном ежегодном превышении отметки в 300 тонн.

Прогнозируется, что инвестиционная привлекательность золота будет увеличиваться за счет высокой глобальной инфляции, геополитической нестабильности и недоверия к основным резервным валютам. Как следствие, вырастет и его цена.

Ранее появился прогноз о том, что серебро в мире в 2025 году будет дорожать быстрее, чем золото. Между тем 17 декабря стоимость фьючерсных контрактов на февральские поставки золота упала ниже отметки в 2650 долларов за тройскую унцию. Такое случилось впервые с 9 декабря.

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