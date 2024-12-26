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01:41, 26 декабря 2024Россия

В Госдуме предложили защитить бойцов СВО от увольнения

ЛДПР предложила защитить бойцов СВО от увольнения и сокращения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается защитить от увольнения и сокращения на работе граждан, проходивших военную службу по мобилизации или контракту. Об этом сообщает РИА Новости.

Также предоставить им возможность полноценно восстановиться после службы.

По словам авторов проекта, граждане, проходившие военную службу, по объективным причинам были лишены возможности повышать свою квалификацию. Поэтому они нуждаются в поддержке со стороны государства в вопросах реализации своих способностей к труду, подчеркивают парламентарии.

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о сохранении рабочих мест россиян на время их службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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