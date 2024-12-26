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16:05, 26 декабря 2024Мир

В НАТО отреагировали на крушения самолета в Казахстане

Представитель НАТО Дахлалла призвала к расследованию авиакатастрофы близ Актау
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла отреагировала на крушение самолета рейса J28243 Azerbaijan Airlines в Актау на западе Казахстана и призвала к полному расследованию инцидента. Представитель альянса опубликовала соответсвующий пост в социальной сети Х.

«Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию», — написала Дахлалла, выразив соболезнования семьям погибших в результате катастрофы.

Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании AZAL разбился в Актау 25 декабря. В результате не выжили 38 человек, в том числе семеро россиян. Спасшихся пассажиров из России доставили в Москву спецбортом, сейчас с ними работают психологи.

В числе возможных причин крушения указывали столкновение борта с птицами, взрыв кислородного баллона на борту и атаку украинского дрона. При этом в Казахстане возможную версию обстрела лайнера назвали спекуляцией. Там подчеркнули, что делать какие-то выводы по фото с места происшествия преждевременно.

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