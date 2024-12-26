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11:27, 26 декабря 2024Спорт

В РФС рассказали о двойных стандартах в отношении российских и израильских команд

Митрофанов: РФС борется за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о двойных стандартах в отношении российских и израильских команд. Его слова приводят «Известия».

Митрофанов заявил, что РФС не понятна позиция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу стран. Он подчеркнул, что не выступает за санкции против Израиля, однако хотел бы пересмотра отношения к России. «Мы боремся за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль», — добавил представитель РФС.

В сентябре стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований. Федерация ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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