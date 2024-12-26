Депутат Чепа: Россия начнет переговоры с Верховной Радой на условиях Путина

Москва начнет мирные переговоры с Верховной Радой Украины только на условиях, которые обозначил президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это условия, которые высказывал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, считаю, что это правильные требования. И на основании этих требований и нашей позиции украинская Верховная Рада является легитимным органом в стране. В соответствии с этим мы можем, наверное, вести переговоры с ним, потому что больше не с кем», — сказал депутат.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Верховная Рада и ее спикер могут быть легитимными органами Украины для переговоров с Кремлем о завершении военного конфликта. Он сослался на слова Владимира Путина, который настаивает, что с украинской стороны легитимными представителями власти можно считать Верховную Раду и ее спикера.

Также глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва готова к переговорам по вопросу прекращения боевых действий, но только при условии, что будут учтены требования России.

В июне Владимир Путин предложил параметры, на которых Москва готова начать диалог. Для этого Киев должен вывести войска из четырех регионов, которые с 2022 года Россия включила в свой состав: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обрести нейтральный и безъядерный статус.