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08:15, 26 декабря 2024Экономика

В России захотели усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами

ЦБ и Росфинмониторинг усилят контроль за открытием банковских счетов мигрантами
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Центральный Банк России и Росфинмониторинг захотели усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, его цитирует РБК.

Ведомства работают над созданием механизма для банков, который улучшит идентификацию нерезидентов при открытии ими счетов. Такую меру объясняет частым использованием для подозрительных финансовых операций (так называемых дропов) банковских карт, открытых на документы иностранцев.

«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25 процентов. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов... Сейчас мы <...> прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», — пояснил Шабля.

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Среди вариантов реализации механизма контроля в Росфинмониторинге рассматривают создание единого документа для удостоверения личности иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета.

В 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков РФ перевели средства на карты дропперов. Чаще всего речь идет не о преступниках, а об обычных людях, приобретающих ставку в онлайн-казино или криптовалюту.

Также в России разрабатывают новую платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации сведения о подозрительных операциях физлиц для блокировки их активности. Банк России уже наладил онлайн-контроль за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но регулятор может доводить информацию о дропах лишь до того банка, клиентами которого они являются.

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