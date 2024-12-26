В США заявили о невозможности объяснить появление кокаина в Белом доме

WT: спецслужбы США никогда не установят, кто пронес кокаин в Белый дом

Спецслужбы США не выяснили и никогда не установят, кто пронес кокаин в Белый дом в июле 2023 года. О невозможности объяснить появление запрещенного вещества заявила газета The Washington Times.

Отмечается, что появление кокаина в правительственном здании станет «одной из самых больших загадок, касающихся Белого дома». Издание подчеркивает, что Секретная служба США прекратила расследование спустя 11 дней после обнаружения запрещенного вещества, не допросив ни одного из подозреваемых. Из-за этого установить истину не представляется возможным, говорится в статье.

«К сожалению, не думаю, что мы когда-нибудь что-либо узнаем об этом кокаине. Печально, что Секретная служба США решила прекратить разбирательство так быстро. И печально, что администрация (президента США Джо Байдена) ничего не сделала для содействия расследованию», — отметил бывший сотрудник подразделения Секретной службы США Роберт Макдоналд.

Ранее The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание. Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что вещество предназначалось для действующего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.