Военный эксперт назвал местью теракт на российском сухогрузе Ursa Major

Политолог Перенджиев назвал местью за транспортный коридор теракт на Ursa Major

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова политолог Александр Перенджиев назвал местью за транспортный коридор теракт на российском сухогрузе Ursa Major. Его слова приводит «Абзац».

Компания — владелец судна сообщила о трех взрывах по правому борту Ursa Major, после чего там была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров. В связи с этим владелец затонувшего в Средиземном море российского судна заявил о террористической атаке.

По словам Перенджиева, Запад давно развернул войну против российских транспортных коммуникаций — как морских, так и сухопутных. «У нас давно ведется с Западом битва транспортных коридоров. [Теракт на Ursa Major] — это месть за международный транспортный коридор "Север — Юг", который мы строим вместе с нашими партнерами», — заявил он.

Политолог добавил, что выдвигались угрозы и в адрес Северного морского пути, в Тихом океане выстраивается военная инфраструктура НАТО.

Ранее капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что взрывчатку на судно Ursa Major, затонувшее в Средиземном море, могли заложить в Санкт-Петербурге до отплытия во Владивосток. Он отметил, что тот, кто устанавливал взрывные устройства, знал самые уязвимые точки корабля.