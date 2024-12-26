Врач предупредила о трех признаках протекающего практически без симптомов вида рака

Врач Смирнова предупредила, что рак кишечника протекает практически бессимптомно

Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова предупредила, что рак кишечника на начальной стадии протекает практически без симптомов. Три главных признака заболевания врач назвала в Telegram-канале.

Подозрительными симптомами, при появлении которых необходимо обратиться к врачу, Смирнова назвала боли, дискомфорт и изменения в стуле. По ее словам, проверяться у специалиста также необходимо людям старше 40 лет и тем, чьи родственники болели раком толстой кишки.

Доктор заверила, что своевременная постановка диагноза делает лечение онкологического заболевания проще и эффективнее. «Помните: ранняя диагностика — это не страшно, это умно», — заверила врач.

Ранее Смирнова посоветовала есть на ужин несколько продуктов для хорошей работы кишечника утром. В частности, она рекомендовала употреблять перед сном йогурт.