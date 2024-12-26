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21:04, 26 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредила о трех признаках протекающего практически без симптомов вида рака

Врач Смирнова предупредила, что рак кишечника протекает практически бессимптомно
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова предупредила, что рак кишечника на начальной стадии протекает практически без симптомов. Три главных признака заболевания врач назвала в Telegram-канале.

Подозрительными симптомами, при появлении которых необходимо обратиться к врачу, Смирнова назвала боли, дискомфорт и изменения в стуле. По ее словам, проверяться у специалиста также необходимо людям старше 40 лет и тем, чьи родственники болели раком толстой кишки.

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Доктор заверила, что своевременная постановка диагноза делает лечение онкологического заболевания проще и эффективнее. «Помните: ранняя диагностика — это не страшно, это умно», — заверила врач.

Ранее Смирнова посоветовала есть на ужин несколько продуктов для хорошей работы кишечника утром. В частности, она рекомендовала употреблять перед сном йогурт.

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