Врач предупредила о трех признаках протекающего практически без симптомов вида рака

Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова предупредила, что рак кишечника на начальной стадии протекает практически без симптомов. Три главных признака заболевания врач назвала в Telegram-канале.
Подозрительными симптомами, при появлении которых необходимо обратиться к врачу, Смирнова назвала боли, дискомфорт и изменения в стуле. По ее словам, проверяться у специалиста также необходимо людям старше 40 лет и тем, чьи родственники болели раком толстой кишки.
Доктор заверила, что своевременная постановка диагноза делает лечение онкологического заболевания проще и эффективнее. «Помните: ранняя диагностика — это не страшно, это умно», — заверила врач.
Ранее Смирнова посоветовала есть на ужин несколько продуктов для хорошей работы кишечника утром. В частности, она рекомендовала употреблять перед сном йогурт.