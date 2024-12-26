Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

Выживший в авиакатастрофе AZAL в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

Выживший в авиакатастрофе самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга отметил, что бортпроводница даже в такой непростой ситуации выполняла свои обязанности стойко и мужественно. Он отметил, что именно по ее команде он прижался к спинке кресла для безопасности.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines произошло в Актау 25 декабря. В результате не выжили 38 человек, в том числе семеро россиян. Спасшихся пассажиров из России доставили в Москву спецбортом, сейчас с ними работают психологи.