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16:08, 26 декабря 2024Путешествия

Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

Выживший в авиакатастрофе AZAL в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Выживший в авиакатастрофе самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга отметил, что бортпроводница даже в такой непростой ситуации выполняла свои обязанности стойко и мужественно. Он отметил, что именно по ее команде он прижался к спинке кресла для безопасности.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines произошло в Актау 25 декабря. В результате не выжили 38 человек, в том числе семеро россиян. Спасшихся пассажиров из России доставили в Москву спецбортом, сейчас с ними работают психологи.

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