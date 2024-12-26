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02:08, 26 декабря 2024Мир

Захарова прокомментировала обвинения в повреждении посольств в Киеве

Захарова: обвинения РФ в повреждении посольств в Киеве беспочвенны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Обвинения со стороны Украины и Запада в повреждении посольств в Киеве являются беспочвенными, российские ракеты поражают исключительно военные объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Попытки Киева и Запада сместить фокус внимания со своих террористических атак на якобы ответственность России за повреждение помещений ряда иностранных дипмиссий в Киеве абсолютно беспочвенны. Проблемы для дипломатов создают непрофессионально используемые украинцами западные же системы ПВО», — прокомментировала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД сообщила, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Она напомнила, что ранее предложения по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным, однако представители Киева продемонстрировали свою неготовность к таким шагам

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