Захарова прокомментировала обвинения в повреждении посольств в Киеве

Захарова: обвинения РФ в повреждении посольств в Киеве беспочвенны

Обвинения со стороны Украины и Запада в повреждении посольств в Киеве являются беспочвенными, российские ракеты поражают исключительно военные объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Попытки Киева и Запада сместить фокус внимания со своих террористических атак на якобы ответственность России за повреждение помещений ряда иностранных дипмиссий в Киеве абсолютно беспочвенны. Проблемы для дипломатов создают непрофессионально используемые украинцами западные же системы ПВО», — прокомментировала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД сообщила, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Она напомнила, что ранее предложения по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным, однако представители Киева продемонстрировали свою неготовность к таким шагам