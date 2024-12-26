Жители атакованного ВСУ российского города пожаловались на закрытые убежища

Жители Батайска пожаловались на убежища от атак ВСУ в пяти километрах от ЖК

Жители города Батайска Ростовской области пожаловались на недоступность убежищ. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

После недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) горожане решили проверить укрытие. Преодолев пять километров, отделяющие их ЖК от убежища, они наткнулись на закрытую дверь.

Позже сотрудники управляющей компании признались, что укрытие не оборудовано — в нем нет скамеек и биотуалетов. При этом там выразили готовность передать ключи ответственному лицу, которое они предложили выбрать из числа жильцов.

Ранее в Таганроге анонсировали установку в многоквартирных домах умных домофонов для быстрого доступа к бомбоубежищам. Устройства снабдят системой распознавания лиц. По мнению главы города Светланы Камбуловой, это позволит попасть в дом даже тем жильцам, у кого по той или иной причине не окажется ключей.