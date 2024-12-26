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10:56, 26 декабря 2024Россия

Жители атакованного ВСУ российского города пожаловались на закрытые убежища

Жители Батайска пожаловались на убежища от атак ВСУ в пяти километрах от ЖК
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители города Батайска Ростовской области пожаловались на недоступность убежищ. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

После недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) горожане решили проверить укрытие. Преодолев пять километров, отделяющие их ЖК от убежища, они наткнулись на закрытую дверь.

Позже сотрудники управляющей компании признались, что укрытие не оборудовано — в нем нет скамеек и биотуалетов. При этом там выразили готовность передать ключи ответственному лицу, которое они предложили выбрать из числа жильцов.

Ранее в Таганроге анонсировали установку в многоквартирных домах умных домофонов для быстрого доступа к бомбоубежищам. Устройства снабдят системой распознавания лиц. По мнению главы города Светланы Камбуловой, это позволит попасть в дом даже тем жильцам, у кого по той или иной причине не окажется ключей.

ЖЗЛ
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