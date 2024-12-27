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10:47, 27 декабря 2024Ценности

54-летняя популярная актриса снялась в нижнем белье для рекламы

54-летняя американская актриса Ниа Лонг снялась в боди для рекламы Skims
Екатерина Ештокина
Ниа Лонг

Ниа Лонг. Фото: @iamnialong

Популярная американская актриса зрелого возраста Ниа Лонг снялась в нижнем белье для рекламы бренда Skims. Соответствующая публикация появилась на странице ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 54-летняя звезда позировала в коричневом облегающем боди на тонких бретелях и с глубоким декольте. Помимо этого, знаменитость надела колготки в тон наряду и черные остроносые туфли на высоком каблуке. Также она распустила волосы и предстала перед камерой с макияжем в нейтральных тонах.

Ранее в декабре зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims. Старший вице-президент организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») Лиза Ланге заявила, что бикини из искусственного меха — это большая победа для 44-летней предпринимательницы.

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