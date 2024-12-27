Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Арсенал
Сегодня
23:15 (Мск)
Ипсвич Таун
Англия — Премьер-лига|18-й тур
Германия U20
Сегодня
23:30 (Мск)
Финляндия U20
U20 ЧМ-2025|Группа A
Швеция U20
Завтра
01:00 (Мск)
Казахстан U20
U20 ЧМ-2025|Группа B
Латвия U20
Завтра
03:30 (Мск)
Канада U20
U20 ЧМ-2025|Группа A
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
13:23, 27 декабря 2024Спорт

Агент Кузнецова рассказал о самочувствии получившего тяжелую травму игрока

Агент Кузнецова Бабаев о самочувствии игрока: живой, и слава богу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова, рассказал о самочувствии получившего тяжелую травму игрока. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Женя чувствует себя нормально, как это возможно после сотрясения. Живой, и слава богу. Сейчас он отдыхает», — заявил Бабаев. Агент добавил, что не в курсе диагноза, так как этим занимаются врачи.

КХЛ вынесла вердикт по эпизоду с участием игрока московского ЦСКА Владислава Провольнева и Кузнецова, в котором форвард СКА получил травму. Спортивно-дисциплинарный комитет лиги не стал наказывать столичного армейца за силовой прием.

Ранее у Кузнецова диагностировали сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию. Хоккеист в течение месяца будет проходить лечение и наблюдаться у врачей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      В российском регионе разрешили рассказывающий о вине жертв изнасилования учебник ОБЖ

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Боец СВО десять дней притворялся мертвым ради выхода из окружения под Курском

      У генсека НАТО поинтересовались ходом расследования диверсии на «Северных потоках»

      Расходы россиян на товары и услуги подсчитали

      Врач предупредила о симптомах опасной боли в горле

      Российскую пенсионерку отчитали за вопрос губернатору о плохих дорогах

      Российскому школьнику «Тайный Санта» подарил свиную голову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше