Агент Кузнецова рассказал о самочувствии получившего тяжелую травму игрока

Агент Кузнецова Бабаев о самочувствии игрока: живой, и слава богу

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова, рассказал о самочувствии получившего тяжелую травму игрока. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Женя чувствует себя нормально, как это возможно после сотрясения. Живой, и слава богу. Сейчас он отдыхает», — заявил Бабаев. Агент добавил, что не в курсе диагноза, так как этим занимаются врачи.

КХЛ вынесла вердикт по эпизоду с участием игрока московского ЦСКА Владислава Провольнева и Кузнецова, в котором форвард СКА получил травму. Спортивно-дисциплинарный комитет лиги не стал наказывать столичного армейца за силовой прием.

Ранее у Кузнецова диагностировали сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию. Хоккеист в течение месяца будет проходить лечение и наблюдаться у врачей.