КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

КХЛ не стал наказывать Провольнева за эпизод, в котором Кузнецов получил травму

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес вердикт по эпизоду с участием игрока московского ЦСКА Владислава Провольнева и форварда петербургского СКА Евгения Кузнецова, в котором последний получил тяжелую травму. Об этом сообщается на сайте лиги.

Члены комитета решили не наказывать игрока московских армейцев. Силовой прием, проведенный Провольневым, не убедил экспертов в необходимости санкций.

Ранее у Кузнецова диагностировали сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию. Хоккеист в течение месяца будет проходить лечение и наблюдаться у врачей.

Кузнецов получил травму 25 декабря в середине второго периода матча против ЦСКА. После столкновения с игроком московских армейцев Владиславом Провольневым форвард петербуржцев не смог продолжить игру и в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку.