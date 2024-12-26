Раскрыт точный диагноз травмированного Кузнецова

«Матч ТВ»: у Евгения Кузнецова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов получил закрытую черепно-мозговую травму в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА 25 декабря. Точный диагноз игрока стал известен «Матч ТВ».

По информации источника, у хоккеиста диагностировали сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию. Кузнецову прописали лечение на месяц и наблюдение врачей, а также рекомендовали соблюдать покой, избегать физической и умственной нагрузок, резких рывковых движений в шейном отделе позвоночника.

Кузнецов получил травму в середине второго периода. После столкновения с игроком ЦСКА Владиславом Провольневым форвард петербуржцев не смог продолжить игру и в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у хоккеиста очень плохой диагноз.

Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу московских армейцев. Пять из шести шайб столичный клуб забросил в первом периоде.