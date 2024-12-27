Лолита сменила имидж со словами «состригла ковидное наследие»

Певица Лолита Милявская сменила имидж и позировала без челки на камеру

Эстрадная певица Лолита Милявская сменила имидж со словами «состригла ковидное наследие». Сторис появились в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя исполнительница разместила кадры, на которых предстала сидя в кресле у стилиста в кремовом спортивном костюме. При этом звезда продемонстрировала результат преображения. Так, она позировала на камеру без челки и с уложенными назад короткими волосами темного цвета.

«В очередной раз состригла ковидное наследие. Меняем и меняемся. Теперь лоб открытый. С новой прической в новый год», — заявила знаменитость.

Ранее в декабре Лолита показала фигуру в прозрачном платье. Звезда снялась напротив зеркала в гримерной комнате в черном изделии длины миди, сквозь которое просвечивалось нижнее белье.