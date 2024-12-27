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12:18, 27 декабря 2024Россия

Медведев предложил властям одной страны начать «Игру в кальмара»

Медведев предложил властям Южной Кореи начать «Игру в кальмара»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил властям Южной Кореи устроить членам правительства страны «Игру в кальмара». Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

Ранее парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента премьер-министру страны Хан Док Су. Эту меру поддержали 192 депутата при необходимом минимуме в 151 голос. При этом представители правящей партии бойкотировали голосование.

«Южная Корея опять за свое: один импичмент за другим! Может, пора уже начать "Игру в кальмара" и для правительства. Запасаемся попкорном!» — отреагировал Медведев.

14 декабря парламент Южной Кореи также поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля. За сложение им полномочий выступили 204 депутата, против — 85. Позже южнокорейская прокуратура вызвала главу государства на допрос, однако тот проигнорировал ее и не явился.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, рассказывающий об игре на выживание, в которой люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, состязаются в смертельно опасных испытаниях за большой денежный приз.

ЖЗЛ
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