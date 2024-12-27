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14:33, 27 декабря 2024Забота о себе

Монах-реаниматолог дал совет желающим поститься

Реаниматолог Сеньчуков: поститься необходимо соразмерно силам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Iv-olga / Shutterstock / Fotodom

Если пост отнимает силы на работу, можно задуматься о послаблениях, рассказал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Совет желающим поститься он дал в беседе с РИА Новости.

По словам отца Феодорита, поститься необходимо соразмерно силам. «Если, например, у человека тяжелая физическая работа, можно посоветоваться со своим духовником — ослабить пост, поститься молочными продуктами или рыбой (которую по монастырскому уставу можно есть далеко не во все дни поста) — это все возможно», — подчеркнул он.

Феодорит отметил, что при невозможности строго соблюдать пост верующему не стоит совсем оказываться от него.

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Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января. Во время поста верующим рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов, а в его последние дни — и от рыбы.

Ранее диетолог Алексей Кабанов назвал безопасные праздничные блюда для диабетиков. Он посоветовал готовить для новогоднего застолья салаты с овощами и рыбу.

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