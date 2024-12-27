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08:15, 27 декабря 2024Спорт

Назван способ сжечь максимальное количество жира за четыре минуты

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepik / Freepik

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал способ сжечь максимальное количество жира за четыре минуты. Его слова приводит Men Today.

Кавальер посоветовал делать комплекс из четырех упражнений. Для их выполнения потребуется одна гантель. Делать упражнения необходимо по 30 секунд с каждой стороны в три-четыре круга (один круг займет четыре минуты).

Исходное положение первого упражнения — стоя, ноги на ширине плеч, гантель в правой руке. Отведите правую ногу назад, опустившись на колено, передняя нога должна быть согнута под прямым углом. Из этого положения поднимайтесь вверх и делайте боковой выпад вправо, сгибая руку с гантелей и поднимая гантель на уровень плеча.

Второе упражнение также выполняется из положения стоя с ногами на ширине плеч. Возьмите гантель в одну руку и держите ее выпрямленной между ног. Сделайте небольшой присед и одновременно мах прямой рукой, поднимая гантель наверх на уровень подбородка.

Затем сядьте на пол, присогните ноги, корпус немного отклоните назад. Возьмите в две согнутые в локтях руки гантель и держите ее перед собой на уровне груди. Делайте скручивание вбок, а затем поднимайте гантель над головой.

Последнее упражнение — усложненная планка. Встаньте в высокую планку с опорой одной рукой на гантель, сделайте отжимание, выпрямитесь и подтяните гантель за спину.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от жира на животе. Она рекомендовала делать шагающую планку, скручивания, выпады с подниманием бедра и джампинг джек.

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