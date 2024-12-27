Почетный президент IIHF призвал допустить российских хоккеистов до Олимпиады-2026

Почетный президент IIHF Фазель призвал допустить хоккеистов из РФ до ОИ-2026

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель призвал допустить российских хоккеистов к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года. Его слова приводит «Российская газета».

Функционер обратил внимание на то, что в Играх скорее всего примут участие игроки из НХЛ. «И тут возникает вопрос. А почему в число участников не включить россиян?» — поинтересовался Фазель.

Почетный глава IIHF назвал отстранение сборной России нечестным по отношению к самой игре. «В конце концов, много русских играет в НХЛ, и их же никто не трогает», — добавил он.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх — 2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.