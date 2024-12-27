Посол рассказал о визите Си Цзиньпина в Россию в 2025 году

Посол Моргулов: Россия в 2025 году ожидает визит председателя Китая Си Цзиньпина

Россия ожидает визит председателя Китая Си Цзиньпина в 2025 году. Об этом рассказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются», — уточнил он.

Моргулов добавил, что в порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя Китая в Россию, а в КНР состоятся юбилейная 30-й регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.

В октябре министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов. До этого Си Цзиньпин оценил отношения РФ и КНР. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер.

Ранее Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина «человеком, который может смотреть в будущее».